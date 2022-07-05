Öldürülen ‘Nero' isimli köpeğin sahibi ‘iftira' davasında hakim karşısında

Sarıyer'de "Nero" isimli köpeği öldürdüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu komşusu Alp Erkin'in sahte konsolosluk tabelası astığı ve konsolosluk plakası kullandığını öne süren Deniz Özula, "iftira" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Sarıyer'de evinin bahçesinde silahla öldürülen ‘Nero' isimli köpeğin sahibi Deniz Özula, şikayetçi olduğu komşusu Alp Erkin'in "iftira" şikayeti üzerine hakim karşısına çıktı. İstanbul 27.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Deniz Özula ve müşteki Alp Erkin, tarafların avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Duruşmada, sanık Zafer Önal'ın ise hayatını kaybettiği belirtildi.

"Kendisi hakkında 2 hususta şikayetim olmuştu''

Duruşmada savunma yapan sanık Deniz Özula, müşteki Erkin'in karşı komşusu olduğunu söyleyerek, ‘'Benim kendisi hakkında 2 hususta şikayetim olmuştu. Birincisi, arkadaşıma emaneten bıraktığım köpeğim Nero'yu, evime müşteki Alp Erkin ile Sadiye Erkin şoförleriyle birlikte girerek zorla köpeğimi silahla öldürmüşler. Olayı kameradan izledim. Şikayetçi olduğum olay nedeniyle takipsizlik kararı verildi. Diğer şikayet konusu ise müştekinin 9-10 yıldır ‘CC' plakalı araçla gezdiği ve evinin duvarında ‘fahri konsolosluk' yazısının olduğuyla ilgiliydi. Bunun için de şikayette bulunmuştum ve sonrasında tabelalar sökülmüştü. Bunun hakkında da takipsizlik verildi. Olay bundan ibarettir. İftira attığım hususunu kabul etmiyorum, sadece şikayet hakkımı kullandım'' dedi.

Müşteki Alp Erkin ise beyanında, sanığın kendisi ve ailesi hakkında asılsız şikayetlerde bulunduğunu, kendisinin de bu şikayetlere son vermek için sanık hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve şikayetçi olduğunu ifade etti. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, tanıkların dinlenmesini talep etti. Mahkeme, sanık avukatının dava dosyasına sunduğu görüntü ve fotoğrafların bilirkişiye gönderilerek rapor alınmasına ve tanıkların sonraki celse dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

‘'Köpeğim Nero'yu silahla katleden aile benimle ilgili iftira davası açtı''

Duruşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz Özula, ‘'Bugün burada iftira olmayan hususlarda kendimi savunmak için bulundum. Kendi özel mülkümün bahçesindeki, kendi sınırları içindeki köpeğim Nero'yu dışarıdan haneme saldırarak ve zorla bahçe kapımı açarak silahla katleden aile, benimle ilgili iftira davası açtı. Nero'mu öldürürlerken de bunu kamera önünde yapmaktan asla çekinmediler. Adaleti ve hakkı aradığım her iki konuda da karşı taraf yerine sanık sandalyesine bugün ben oturdum. Maalesef yola çıktığım ilk günden beri takipsizlikler ve takipsizliklerimin retleri ile mücadele ettim. 9 yıldır ikamet ettiğim evimin karşı evinde bir fahri konsolosluk tabelası ile yaşıyorlardı. Araçlarının bir tanesinde ‘CC' plaka mevcuttu ve hayatlarını böyle sürdürüyorlardı. Plakanın yasal olmadığını öğrenmemle birlikte Nero konusunda olduğu gibi bu konuda da suç duyurusunda bulundum'' dedi.

Özula'nın avukatı Didem Denker ise ‘'Davada en iyi şekilde savunmamızı delillerle birlikte yaptık. Burada iftira suçu maddi, manevi hiçbir unsuruyla oluşmuş değildir. Biz sanık Deniz Özula'nın bu dosyadan beraat edeceğine dair inanç taşıyoruz'' ifadelerini kullandı.

İddianameden

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Temmuz 2021 tarihinde müşteki Alp Erkin'in Sarıyer'de komşusu olan şüpheliler Deniz Özula ve Zafer Önal'dan şikayetçi olduğu anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Özula'nın ‘Nero' isimli köpeğini, komşusu Önal'a emanet ettiği ve Önal'ın tedbir almaması nedeniyle köpeğin müştekinin eşi Sadiye Erkin'e saldırdığı ve taraflar arasında bu olay nedeniyle husumet başladığı aktarıldı. Şüphelilerin, müşteki hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birçok şikayette bulunduğunun kaydedildiği iddianamede, soruşturmalar sonucunda takipsizlik kararı verildiği kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin beyanları doğrultusunda, müşteki hakkında ‘Özel Haber Puntolu Sahte Konsolos Çıktı' türünden sosyal medya ve basında asılsız haberler çıktığı ve bu haberlerle müştekinin itibarının zedelendiği ifade edildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Deniz Özula ve Zafer Önal'ın ‘iftira' suçundan 1'er yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.