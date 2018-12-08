Öldürülen taksici son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Bayrampaşa'da aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden taksici Nihat Elçi Beylikdüzü'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Elçi için taksici arkadaşları metrelerce uzunlukta araç konvoyu oluşturdu.

Bayrampaşa'da aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden taksici Nihat Elçi son yolculuğuna uğurlandı. Elçi için Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde tören düzenlendi. Törene, taksicinin ailesinin yanı sıra Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Milletvekili Süleyman Çelebi, CHP Milletvekili Gökhan Zeybek ve çok sayıda taksici katıldı. Taksiciler cenazeye metrelerce uzunlukta araç konvoyu ile geldi. Caminin avlusu cenazeye katılanlarla dolup taştı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından taksici Elçi için helallik alındı. Taksicinin naaşı Beylikdüzü Çamlıkköyü'ndeki mezarlığa defnedilecek.