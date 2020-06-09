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Olimpia Milano, Nedovic ve Burns ile yolları ayırdı

İtalyan ekibi Olimpia Milano, Sırp basketbolcu Nemanja Nedovic ile ABD asıllı İtalyan oyuncu Christian Burns ile yollarını ayırdı.


İtalyan ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyunculardan Nemanja Nedovic ile Christian Burns ile yolların ayrıldığı duyuruldu. İki basketbolcu da iki senedir Olimpia Milano takımında forma giymişti.


Nedovic, THY Euroleague'de bu sezon 11.5 sayı, 2.7 asist ve 2.5 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Burns ise yine Euroleague'de 1.0 sayı, 0.8 ribaund ve 0.1 asist ortalamalarıyla oynadı.


İtalyan temsilcisi yeni sezon için Kyle Hines, Malcolm Delaney ve Davide Moretti'yi kadrosuna dahil etmişti.

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