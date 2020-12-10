İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Kazakistan yolcusu

Kadın Boks Milli Takımı 11-24 Aralık 2020 tarihleri arasında Kazakistan’ın Nur Sultan şehrinde, Kazakistan Kadın Boks Milli Takımı ile ikili kamp yapacak.

Kadın Boks Milli Takımı 11-24 Aralık 2020 tarihleri arasında Kazakistan'ın Nur Sultan şehrinde, Kazakistan Kadın Boks Milli Takımı ile ikili kamp yapacak. Milli Takım bugün Kazakistan'a hareket edecek.


Nisan ayında yapılması planlanan Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları için hazırlıkları yakından takip ettiğini belirten Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Kadın Boks Milli Takımımız 2019 yılında büyük başarılar elde etti. Bugün ikili kamp için Kazakistan'a gidecek olan Olimpik Kadın Boks Milli Takımında hedefimiz, 2021 Nisan ayında yapılacak olan Avrupa Kota Müsabakalarına ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve Londra'dan Olimpiyat kotaları ile dönmek" dedi.


Olimpik Kadın Boks Milli Takım kafilesi şöyle:



"Cahit Süme (Teknik Direktör), Nazım Yiğit (Antrenör), Songül Uçar (Masöz), Buse Naz Çakıroğlu (51 kg), Hatice Akbaş (57 kg), Aycan Güldağı (57 kg), Busenaz Sürmeneli (69 kg), Şennur Demir (75 kg)."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.