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Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Sırbistan yolcusu

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında 11-16 Ocak 2021 tarihlerinde Sırbistan’ın Sombor kentinde yapılacak olan 10.

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında 11-16 Ocak 2021 tarihlerinde Sırbistan'ın Sombor kentinde yapılacak olan 10. Nations Cup Boks Turnuvası'nda ringe çıkacak.


11 Ocak Pazartesi günü ilk tur müsabakalarıyla başlayacak turnuvada final müsabakaları 16 Ocak Cumartesi günü yapılacak. Hazırlıklarını Trabzon TOHM'da tamamlayan Olimpik Kadın Boks Milli Takımı 9 Ocak Cumartesi günü hava yoluyla Sırbistan'a hareket edecek.


Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'nın, yeni yılın ilk turnuvasına çıkacağını belirten Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu tarz turnuvalara katılmak sporcularımızın son durumlarını görmek, eksiklerini gidermek için çok önemli. Sırbistan'dan madalyalarla dönmek istiyoruz" dedi.


Milli takım kafilesinde şu isimler yer alıyor:



Kafile Başkanı: Eyüp Gözgeç (Federasyon Başkanı)



Antrenörler: Cahit Süme (Teknik Direktör), Nazım Yiğit (Antrenör), Muhammed Ali Kolu (Antrenör), Ahmet Dede (Cutman)



Sporcular: Buse Naz Çakıroğlu (51 kg), Hatice Akbaş (57 kg), Aycan Güldağı (57 kg), Tuğçenaz Sürmeneli (57 kg), Esra Özyol (60 kg), Busenaz Sürmeneli (69 kg), Şennur Demir (75 kg)

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