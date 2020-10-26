Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'ndan 3 madalya

Bulgaristan'ın Sofya şehrinde düzenlenen Uluslararası Balkan Boks Turnuvası'nı Olimpik Kadın Boks Milli Takımı 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplamda 3 madalyayla tamamladı.

75 kilo final müsabakasında ringe çıkan Şennur Demir Brezilyalı rakibi Flavia Figureido'yu mağlup ederek altın madalya kazandı. 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu gümüş, 57 kiloda Aycan Güldağı turnuvayı bronz madalyayla tamamladı. 69 kiloda Busenaz Sürmeneli sakatlığından dolayı ringe çıkmadı.