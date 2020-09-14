Olimpik milli judocular Antalya'da kamp yapacak

Covid-19 pandemisi normalleşme döneminde hazırlık kamp çalışmalarına İstanbul'da başlayan ve ardından Erzurum kampı ile devam eden olimpik milli judocular, 3. dönem için Antalya'da toplanacak.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından Covid-19 pandemisi nedeniyle henüz yeni maç takvimi açıklanmadığı için olimpik milli judocular, normalleşme döneminde hazırlık kamplarıyla formunu korumaya devam ediyor. İstanbul'da ilk hazırlık çalışmalarından sonra Erzurum'da yükseklik antrenmanını gerçekleştiren Olimpik Milli judocularımız, 3. Etap hazırlıkları için 17 Eylül - 20 Ekim tarihlerinde Antalya'da kampa alınacak. Göynük'te kampa girecek toplam 39 judokalar, bu etapta; ağırlık, güç ve randori antrenmanlarını yapacak.

Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, hazırlık kamplarına alınan olimpik ve ümit milli takım sporcularını yarın uluslararası müsabakalar başlayacakmış gibi formda tutmayı amaçladıklarını belirterek, "Pandeminin bu sürecinde milli takımlarımızı müsabakaya çıkacak şekilde hazırlık kamplarına alarak, onların hem form durumlarını korumalarını sağlamak, hem de omuzlarında taşıdıkları yükü sağlıklı ortam içinde sürdürmelerini istedik. Bu çalışmalarımız sayesinde Uluslararası maç takvimi belirlendiğinde judocularımız hazır olarak tatamiye çıkacaklar" diye konuştu.