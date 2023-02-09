Olimpik milli judoculardan depremzedelere destek

Türkiye Judo Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kahramanmaraş başta olmak üzere toplam 10 ilde etkili olan depremler sonrası, Olimpik kadın ve Erkek Milli Takım judocularımız, halkın ihtiyaç duyduğu malzemeler doğrultusunda yardımda bulundular.

Tel-Aviv Grand Slam müsabakalarının hazırlık kampını sürdüren olimpik millilerimizin; İstanbul Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'nde oluşturulan yarım toplama merkezindeki çalışmalara; İstanbul Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Gençlik Spor Yurt

Hizmetleri Müdürü Zekeriya Aslantürk eşlik ettiler" denildi.