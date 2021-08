Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli yurda döndü

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli yurda döndü. Havaalanında basın mensuplarına açıklamalar yapan milli sporcu, “Türk kadınının yapabileceklerini göstermekten çok mutluyum. Bu madalya hayal kuran bütün çocuklara, hiç pes etmeyen Türk kadınlarına ve Türkün gücünü gösteren herkese armağan olsun” dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda şampiyon olan Busenaz Sürmeneli, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile birçok sporcunun aralarında bulunduğu olimpiyat kafilesi yurda döndü. İstanbul Havaalanı VIP Terminal girişinde alkışlarla karşılanan kafileye çiçekler verildi. Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın yanı sıra pek çok isim olimpiyat altın madalyasının sahibi Busenaz'ı karşılamak için havaalanına geldi.

Mehmet Baykan: “Her sporcumuzun madalyalarının ayrı ayrı hikayeleri var”

“Kamuoyu olimpiyatları yaşadığımız 25 güne şahit olsa da başta Busenaz olmak üzere tüm sporcu arkadaşlarımızın elde ettikleri başarıların arkasında yıllar var” diyen Mehmet Baykan, “Bize göre yıllar, onlara göre yaşadıkları zaman dilimi zorluklarla asırlar var. Bu madalya ve diğer aldığımız madalyalar bir anın, bir sonucun, bir müsabakanın eser değil. Ben, Cahit hocamın 2013 yılında attığı bir tweeti biliyorum; ‘Allah'ım, Trabzon'a bir olimpiyat şampiyonuyla dönmeyi nasip et'. Yine Busenaz'ın, Cumhurbaşkanımıza verdiği sözü biliyoruz; ‘Bu madalyayı size getireceğim'. Her sporcumuzun madalyalarının ayrı ayrı hikayeleri var. Ama bunların hepsi şu anda yanımızda bulunan olimpiyat altın madalyasının sahibi boksörümüz Busenaz kızımızın şahsında toplanıyor. Sporcularımıza emek veren, katkı sağlayan kulüplerimize, federasyonlarımıza, antrenörlerimize, görünmez kahramanlarımıza teşekkür etmek 83 milyonun her birinin boynunun borcudur. Demiştik ki artık havaalanlarında sporcularımızı karşılama ofisleri kurulacak, her gün bu ülkenin uçakları bir başarılı sporcu indirecek. Olimpiyatlarla bu süreç başladı, devam edecek” ifadelerini kullandı.

Busenaz Sürmeneli: “Bu madalya Türkün gücünü gösteren herkese armağan olsun”

Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirten Busenaz Sürmeneli ise duygularını şu cümlelerle anlattı:

“Burada gördüğünüz sadece bir madalya. Ama içinde neler yatıyor sadece ben ve hocam Cahit Süme ile teknik heyet biliyor. Acı var, gözyaşı var, antrenmanda çektiğim zorluklar var. Her şey bu madalyanın içinde. Çocukluk hayalim avuçlarımın içinde. Küçük bir çocuktum, olimpiyatın ne olduğunu bilmeden Cahit hocam bana her zaman; ‘Olimpiyata gideceğiz. Orada final oynayacağız, altın madalya alacağız' dedi. Evet, hocam başardık, olimpiyat madalyasını aldık. Çok mutluyum, çok gururluyum. Türk kadını olmaktan, Türk kadınının yapabileceklerini göstermekten çok mutluyum. Bu madalya hayal kuran bütün çocuklara, hiç pes etmeyen Türk kadınlarına ve Türkün gücünü gösteren herkese armağan olsun, umut ışığı olsun. Yangınımızda çalışanlara, evleri barkları yananlara, canı küçücük bile acıyan herkese umut ışığı olsun. Allah bana nasip etti, 108 sporcumuza da inşallah nasip eder bu duyguyu. Tarif edilemez bir duygu. Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu yaşadım ama bu bambaşka bir duygu. Ağlayarak aldım madalyayı ama iyi ki de ağlamışım. Türk kadını olmaktan gayet mutlu ve gururluyum.”

Cahit Süme: “Bundan sonra da elimizden gelen her şeyi yapacağız”

Busenaz'ın antrenörü Cahit Süme, Türk sporu için çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek, “Busenaz Sürmeneli bundan önceki boks yaşantısında 5 kez Avrupa, 3 kez dünya şampiyonu oldu. Sayısız uluslararası turnuvalar şampiyonlukları var. Bütün bu şampiyonalarda İstiklal Marşımızı dinledik, çok yoğun duygular yaşadık. Bizi seven insanları sevindirdik ama olimpiyat hayali bambaşka. Olimpiyat hayalinin duygularını çok merak ediyordum. Bunu yaşadık, iliklerimize kadar hissettik. Çok mutluyuz, devam edecek. Bundan sonra da elimizden gelen her şeyi yapacağız, Türk sporu için” şeklinde konuştu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de madalya için emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Ahmet Ağaoğlu: “Olimpiyat çok farklı”

Olimpiyat madalyasının çok farklı bir duygu olduğuna dikkat çeken Ahmet Ağaoğlu, “Avrupa, dünya şampiyonu olabilirsiniz. Bu dünya şampiyonasını kaybetseniz, bir sonraki sene madalyayı kazanma ihtimaliniz var ama olimpiyat çok farklı. Yaklaşık dünyada 500 milyon aktif sporcu kota almak için 4 yıl boyunca mücadele ediyor. Bunların içerisinde sadece 12-13 bin tanesi olimpiyatlara gidebiliyor. Onların içerisinden de 350-360 tanesi bu altın madalyayı göğsüne takma şansına sahip oluyor. Ben Busenaz madalyayı aldıktan sonra da ifade ettim; ne çocukluğunu yaşayabildi ne gençliğini yaşayabildi. Gece gündüz hocasıyla birlikte inanılmaz bir çalışma. Onun için olimpiyat madalyası çok farklı şeyler ifade ediyor. Busenaz gibi benim de hayalim vardı. Ben de aktif sporcuydum. ‘Allah'ım bana bir olimpiyat madalyası nasip et' diye ben de çok dua etmiştim. O madalya bugün kulüp başkanı olarak nasip oldu. Bu yüzden çok mutluyum” diye konuştu.

Hasan Tahsin Usta: “Türk kadını, Karadeniz kadını yaparsa işte böyle yapar”

Çok mutlu olduğunu aktaran Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da, “Bunda gururlanmamak, ağlamamak mümkün değil. Bizi İstiklal Marşı'nı söylerken orada ağlattı, burada duygulandırdı. Şunu gördük, Türk kadını, Karadeniz kadını yaparsa işte böyle yapar. Tebrik ediyoruz, gururumuz” açıklamasını yaptı.