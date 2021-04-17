İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Olimpiyat, VNL ve Avrupa Şampiyonası'na katılacak Filenin Sultanları'nın geniş kadrosu açıklandı

FIVB Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın geniş oyuncu kadrosu açıklandı.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geniş oyuncu kadrosu açıklandı.


2021 yılında Milli Takımlar Faaliyetleri kapsamında yoğun bir çalışma dönemine girecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu yıl sırasıyla; FIVB Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek. Miller, 2021 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nde verecek. Organizasyon, dünya genelinde devam eden korona virüs pandemisi sebebiyle fanus sistemiyle İtalya'nın ev sahipliğinde Rimini'de düzenlenecek.



FIVB Voleybol Milletler Ligi


25 Mayıs-25 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda ay-yıldızlılar; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland ile mücadele edecek. FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde her takım, 15 maç oynayacak. Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde genel sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı elde edecek. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran 2021 tarihlerinde oynanacak. FIVB Voleybol Milletler Ligi, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle yapılamamıştı. 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018'de ikincilik, 2019'da dördüncülük elde etti.



Tokyo Olimpiyat Oyunları


A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda yer alıyor. Filenin Sultanları, B Grubu'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'in yanı sıra ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek. Ev sahibi Japonya'nın bulunduğu A Grubu'nda ise Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Kore yer alıyor. Lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmaların ardından sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.


Millilerin Tokyo Olimpiyatları'ndaki maç programı şu şekilde:



25 Temmuz 2021


TSİ 10.25 Çin - Türkiye



27 Temmuz 2021


TSİ 10.25 İtalya - Türkiye



29 Temmuz 2021


TSİ 15.45 A.B.D. - Türkiye



31 Temmuz 2021


TSİ 08.20 Arjantin - Türkiye



02 Ağustos 2021


TSİ 08.20 Rusya - Türkiye



Avrupa Voleybol Şampiyonası


A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın adından 19 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'ın ev sahipliğiyle ortaklaşa düzenleyeceği 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek. Avrupa Şampiyonaları'nda son yıllarda önemli başarılara imza atan Filenin Sultanları, 2017'de bronz, 2019'da da gümüş madalyanın sahibi oldu.



Giovanni Guidetti: "Sezon boyunca sporcuların performansını titiz bir şekilde gözlemledik"


A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, 2021 yılı için açıklanan A Milli Takım kadrosunun ardından Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. İtalyan başantrenör, tempolu bir yaz dönemi olacağını belirterek, "Sırasıyla Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz. Sezon boyunca sporcuların performansını titiz bir şekilde gözlemledik. Covid-19 pandemisinde oyun oynamayı tecrübe ettik. Tüm bu gözlem ve tecrübelerimizle birlikte, pek çok unsuru göz önünde bulundurarak milli takım oyuncu seçimlerimizi iki grup şeklinde planladık. 1. gruptaki sporcularımız ilk turnuvamız olan Voleybol Milletler Ligi'nde oynayacak. Sporcularımızı Olimpiyat Elemeleri'nden, milli takım kadrosuna ve gelişimine sağladıkları katkılardan dolayı zaten tanıyoruz. Kadroda bir de bu sezon Misli.com Sultanlar Ligi'nde başarılı performans sergileyen, milli takıma katkı sağlayabileceğini düşündüğümüz oyuncular yer alacak. Bu grubun dışında oluşturduğumuz ikinci bir grup daha var. 2. grupta ise sezon boyunca ligde iyi performans gösteren milli takımda olma şansı daha az veya hiç bulunmayan oyuncular var. Önümüzdeki kamp dönemi ile milli takımdaki çalışma sistemimizi ve bizi öğrenip tanımaya başlayacaklar" diye konuştu.


Uzun soluklu ve yoğun geçecek yaz döneminde, pandemiden dolayı nelerle karşılaşacaklarını bilmedikleri ifade eden Guidetti, "Beklenmedik sakatlıklar, COVID-19 vakaları veya bazı sebepler ile turnuvalara götüremeyeceğimiz oyuncular olabilir. Bu gibi durumların yaşanma ihtimaline karşı 2. gruptaki genç ve potansiyelleri yüksek oyuncu grubumuz, önümüzdeki turnuvalarda A Milli Takımda yer alma şansı bulabilecek. Tüm ihtimallere, her türlü duruma hazırlıklı olmak adına, 2. grup oyuncularımız antrenmanlarını İstanbul'da sürdürecek. Ayrıca bu genç kadro, gelecek için de milli takımımızın oluşumunda önemli roller alacaktır" dedi.



"Her turnuvanın ayrı bir hedefi ve önemi var"


Her turnuvanın ayrı bir hedefi ve önemi olduğunu vurgulayan başarılı başantrenör, "Voleybol Milletler Ligi'ndeki hedefimiz; Olimpiyat Oyunları'na en iyi şekilde hazırlanarak Tokyo'da bizimle olacak en iyi durumdaki oyuncuları seçmek ve kadromuzu oluşturmak. VNL'deki her maçımızı kazanmak için oynayacağız ama asıl hedefimiz kadromuzdaki bütün oyuncularımıza şans vererek Tokyo'ya gidecek ana kadroyu belirleyebilmek olacak. Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'na gelince, oldukça zorlu bir grupta yer alıyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkabilmek. Gruptan çıktığımız takdirde her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Gruptan çıkmak aynı zamanda çeyrek finaldesiniz ve madalya için savaşmaya sadece 1 maç uzaklıktasınız demek. Bu yüzden gruptan çıkmak bizim için oldukça önemli bir hedef. Son 2 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda kürsüde yer aldık ve çok iyi işler başardığımızı düşünüyorum. 1 bronz ve 1 gümüş madalyamız var. Bu performansımızı 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda da korumaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.


Millilerimin idari ve teknik kadro ile sporcu kadrosu şöyle:



1. Grup idari ve teknik kadro


Kurtaran Mumcu - Milli Takımlar Sorumlusu


Pelin Çelik - Takım Menajeri


Giovanni Guidetti - Başantrenör


Alper Hamurcu - Yardımcı antrenör


Recep Vatansever - Yardımcı antrenör


Ahmetcan Erşimşek - Yardımcı antrenör


Fatih Yağcı - İstatistik antrenörü


Artun Aksan - İstatistik antrenörü


Alessandro Bracceschi - Kondisyoner


Georgi Vasilev Bivolarski - Fizyoterapist


Murat Beder - Masör


Seren Akıncı Özdurulmuş - Psikolog


Murat Mert Yücekök - Medya sorumlusu



1. Grup sporcu listesi


Naz Aydemir Akyol - Fenerbahçe - Pasör


Cansu Özbay - Vakıfbank Pasör


Buse Ünal - Nilüfer Bld. - Pasör


Meryem Boz - Aydın BBSK - Pasör çaprazı


Ebrar Karakurt - THY - Pasör Çaprazı


Tutku Burcu Yüzgenç - Karayolları - Pasör çaprazı


Hande Baladın - Eczacıbaşı Vitra - Smaçör


Meliha İsmailoğlu - VakıfBank - Smaçör


Şeyma Ercan - THY - Smaçör


Fatma Yıldırım - Eczacıbaşı Vitra - Smaçör


Tuğba Şenoğlu - VakıfBank - Smaçör


Saliha Şahin - Eczacıbaşı Vitra - Smaçör


Eda Erdem Dündar - Fenerbahçe - Orta Oyuncu


Zehra Güneş - VakıfBank - Orta oyuncu


Kübra Akman - VakıfBank - Orta oyuncu


Aslı Kalaç - THY - Orta oyuncu


Yasemin Güveli - Eczacıbaşı Vitra - Orta oyuncu


Simge Aköz - Eczacıbaşı Vitra - Libero


Ayça Aykaç - VakıfBank - Libero



2. Grup teknik kadro


Dehrican Dehrioğlu - Antrenör


Caner Atasever - Yardımcı antrenör


Yunus Öçal - Yardımcı antrenör


Yalçın Özbek - Yardımcı antrenör


Ali Gönencan - Yardımcı antrenör



2. Grup sporcu listesi


Elif Şahin Eczacıbaşı Vitra Pasör


Buket Gülübay - Sistem9 Yeşilyurt - Pasör


Yağmur Karaoğlu - İlbank - Pasör çaprazı


Pelin Eroktay - Eczacıbaşı - Pasör çaprazı


İlkin Aydın - Galatasaray - Smaçör


Derya Cebecioğlu - Sistem9 Yeşilyurt - Smaçör


İpar Özay Kurt - Fenerbahçe - Smaçör


Ezgi Akyaldız - Karayolları - Smaçör


Yaprak Erkek - İlbank - Smaçör


Ayçin Akyol - Karayolları - Orta oyuncu


Yasemin Yıldırım - Nilüfer Bld. - Orta oyuncu


Büşra Şahin - THY - Orta oyuncu


Beliz Başkır - Fenerbahçe - Orta oyuncu


Ayçin Akyol - Karayolları - Orta oyuncu


Yasemin Yıldırım - Nilüfer Bld. - Orta oyuncu


Dilek Kınık - Kuzeyboru - Libero


Eylül Akarçeşme - Aydın BBSK - Libero


Gülce Güçtekin - Fenerbahçe - Libero

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.