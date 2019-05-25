Olkan Soycan, yılın en iyi dijital medya uzmanı ödülüne layık görüldü

Sosyal medyayı çok aktif olarak kullanan genç yıldız Türkiye'de birçok ödüllere layık görüldü. Sosyal medya da en çok izlenen videoları kendisi tarafından basına vererek herkese ulaştıran Olkan Soycan bu sene şehrin en iyileri ödül törenin de ‘Yılın En İyi Dijital Medya Uzmanı' ödülünü de alarak bu sektördeki başarısını bir kere daha ispatladı.

Olkan Soycan kimdir?

Samsun doğumlu olan ve 2016 yılında İstanbul'a gelen Olkan Soycan, televizyon kanalında bir programa katılarak adını medya da birçok kişinin dikkatini çekti ve bu şekilde adını hızlı şekilde duyurmaya başladı. Program sonrasında birçok yapımcının dikkatini çekmeyi başaran Olkan Soycan daha sonrasında TV dizilerinde rol almaya başlayarak dizilerde yardımcı rollerde aranan isim olmaya başladı. Instagram'da 2,1 milyon takipçisi olan genç sosyal medya fenomeni bununla birlikte birçok yapımda yan roller alarak karşımıza çıktı. Sosyal medya paylaşımları ile birlikte genç kişilerin ilgi odağı olan yakışıklı fenomen bunun yanı sıra birçok iş adamı, futbolcu ve futbol takımlarının yönetim üyeleri ile de oldukça samimi şekilde karşımıza çıkıyor. Olkan Soycan bunların yanı sıra en son etkinlik olarak Instagram'dan yaptığı çekiliş ile birlikte Galatasaray taraftarının sevgilisi ve dünyaca ünlü futbol yıldızı Wesley Sneijder'i çekiliş sonucunda bir taraftar ile buluşturarak Galatasaray taraftarlarının gönlünü bir kere daha fethetti.