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Oltaya balık değil, martı takıldı

Sahilde balık tutmaya çalışan vatandaşın oltasına martı takıldı.



Büyükçekmece Sahili'nde balık tutmak isteyen bir vatandaşın oltasına martı takıldı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde martının oltaya takıldığını fark eden vatandaşın, oltasını sararak hayvanı kendine çektiği görüldü. Daha sonra balık tutan vatandaş ve çevredekilerin yardımıyla martının kanadına ve ağzına takılan oltanın iğnesi çıkarıldı. Vatandaş, şok geçiren martının kafasına vurarak kendine gelmesini sağladı. Kurtarılan martı yeniden kanat çırparak oradan uzaklaştı.

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