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Ölü bulunan zihinsel engelli çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Minibüs ile duvar arasında ölü bulunan 11 yaşındaki zihinsel engelli Ali Atabey’in cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Minibüs ile duvar arasında ölü bulunan 11 yaşındaki zihinsel engelli Ali Atabey'in cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Zihinsel engelli çocuğun cenazesi yarın kılınacak öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.


7 Haziran tarihinde kaybolan ve günlerdir aranan 11 yaşındaki zihinsel engelli Ali Atabey'in cesedi bu sabah bir minibüs ile duvar arasına sıkışmış bir şekilde bulunmuştu. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme işleminin ardından, zihinsel engelli çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işleminin ardından Atabey'in cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazenin çıkışı sırasında ise yakınları gözyaşlarına boğuldu.


Zihinsel engelli çocuğun cenazesi yarın kılınacak öğlen namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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