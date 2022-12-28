“Ölü Ozanlar Derneği” Başakşehirlilerden büyük ilgi gördü

Aşırı disiplinli bir yatılı okulda eğitim gören ergenlik çağındaki birkaç gencin hikayesinin anlatıldığı oyun, Başakşehirlilerden tam not aldı.

Başakşehir'de, kültür sanat sezonu çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklere hız kesmeden devam ediliyor. Emin Saraç Kültür Merkezi'nde sahnelenen “Ölü Ozanlar Derneği” oyununa tiyatroseverlerin ilgisi büyük oldu. İki perdelik oyunda, usta oyuncular Tayfun Yılmaz, Sadi Özen ve Hakan Altıner'in yanı sıra Kedi Sahne Sanatları oyuncuları sahne aldı.

Gençlerin önündeki engeller anlatıldı

1959 yılında sinemadan tiyatroya uyarlanan trajedi ve dram türündeki oyunda, aşırı disiplinli bir yatılı okulda eğitim gören ergenlik çağındaki birkaç gencin hikayesi ele alındı. Omuzlarına yüklenen başarılı olma sorumluluğu altında bocalayan gençlerin, ailelerinin onlar için seçtiği gelecek ile kendi istediklerini yapabilmenin önündeki engeller ve bunlarla başa çıkma yöntemleri anlatıldı.

Okula yeni atanan John Keating isimli öğretmen, önlerine yeni bakış açıları sunarak, baskı altındaki gençlerin şiir dünyasına girmelerini, günü en iyi şekilde değerlendirebilmelerini ve Walt Whitman'ın dediği gibi “hayata kendi dizeleri ile katılabilmeleri" için farkındalıklarını artırmaya çalıştı.