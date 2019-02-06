‘Ölülerle Röportaj' kitabı raflardaki yerini aldı

Altın Kalem ödüllü yazar Yiğit Caner Ertoşi'nin 'Ölülerle Röportaj' adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

Fantastik tarzdaki eserleriyle dikkat çeken yazar Yiğit Caner Ertoşi, dördüncü kitabı 'Ölülerle Röportaj' Motto yayınlarından çıktı. Kitabını çok uzun uğraşlar sonucu tamamladığını ifade eden Yiğit Caner Ertoşi, "Yeni eserimizde Mustafa Kemal Atatürk, Gaffar Okan, Turgut Özal, Said-i Nursi, Vatan Şaşmaz, A.Türkeş gibi önemli değer taşıyanlar ile röportajlar kitapta yer alıyor” dedi.

Öte yandan Ölülerle Röportaj kitabı ve yazarı Ertoşi 2019 yılının Altın Kitap ve Altın Yazar ödüllerine aday gösterildi.

Yiğit Caner Ertoşi kimdir?

1990'da Van Başkale'de doğdu. ABD San Francisco Of Dominican Universtiy'de İngilizce bölümünü bitirdi. İstanbul Beykent Üniversitesi İç Mimarlık bölümünü son sınıf öğrencisi olan Ertoşi, ayrıca İstanbul Üniversitesi Tarih bölümü açık öğretim öğrencisi olarak eğitim hayatına devam etmektedir.

Anne İtiraf ediyorum, Kitap Perisi, Garabet ve son kitabı Ölülerle Röportaj kitaplarının yazarı olan Ertoşi, 2018 Altın Kalem Ödülleri En İyi Biyografi Romanı ödülü, Mevlana Hakikat ve Tasavvuf ödüllerinin de kazandı.