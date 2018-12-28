"Ölüm hasreti" galası Bakü'de büyük ilgi gördü

Azerbaycan Resmi Devlet Haber Ajansı AZTEC'in Türkiye temsilcisi Dr. Sabir Şahtahtı'nın yazmış olduğu “Ölüm hasreti” isimli oyun Bakü'de büyük ilgi gördü.

Dr. Sabir Şahtahtı'nın yazmış olduğu “Ölüm hasreti” isimli oyun Azerbaycan İrevan Devlet Dram Tiyatrosu Direktörü Dr. İftihar Piriyev tarafından sahneye kondu. Oyunun galasına tanınmış devlet adamları, bilim, kültür-sanat çevreleri, eğitimciler, sivil toplum yöneticilerinin yanı sıra birçok kişi katıldı. Tiyatro direktörü Dr. İftihar Piriyev, oyun öncesi yaptığı açıklamada, "İrevan Devlet Dram Tiyatrosu milli duygu ve düşünceler konusunda kimseye taviz vermemiştir. Bu temsil, Hocalı Soykırımı sırasında Ermenilere esir düşmüş bir kadının hayat dramını yansıtmaktadır. 'Ölüm hasreti' temsili, Haydar Aliyev Fondunun Asbaşkanı Leyla Aliyevanın teşebbüsü ile hayata geçirilen 'Hocalıya adalet!' Uluslararası kampanyasına destek vermek maksadıyla sahnelenmiştir. 'Hocalıya adalet!' bir barış programıdır. Dileğimiz, Azerbaycan halkının yaşadığı bu soykırımın bir daha dünyanın hiçbir yerinde yaşanmamasıdır" dedi.

Eserin yazarı Sabir Şahtahtı da, "Hocalı Soykırımı'nın üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen, halkımız bu facianın acısını ve dehşetini halen yaşamaktadır. Oyun süresince tüm seyirciler de aynı acıyı hissetmekte ve tiyatrodan gözyaşları içinde ayrılmaktadır. Yaşadığımız soykırım acısını, işgal altındaki vatan parçasının azadına kadar ruhumuzda hissedeceğiz. Ayrıca Ermenilerin yirminci asrın evvelinde tebaası oldukları Osmanlı devletine ihanetle, binlerce günahsız Müslüman Türkü süngüden geçirdiği unutulmamıştır. Ermenilerin işledikleri bu tarihi cinayetlerden dünyayı haberdar etmenin yolu Hocalı Soykırımını tanıtmaktan geçer" diye konuştu.

Öte yandan Dr. İftihar Piriyev ve Dr. Sabir Şahtahtı, Türkiye-Azerbaycan Dev Kardeşlik ve Candaşlık Platformu'nun ve Azerbaycan Aydınlar Ocağı'nın üyeleri olarak, kültür ve sanat alanında son derece başarılı çalışmalara imza atmaya edeceklerini ifade ettiler.