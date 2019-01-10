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Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu

Kağıthane’de aşırı rüzgar nedeniyle yapımı süren çatı yan binanın üzerine ve yola uçtu.

Kağıthane'de aşırı rüzgar nedeniyle yapımı süren çatı yan binanın üzerine ve yola uçtu. Yoldan geçen bir kişi ölümden saniyelerle kurtulurken, o anlar kameralara yansıdı.


Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Site Sokağı üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatısı aşırı rüzgar nedeniyle sabah saatlerinde uçtu. Yapım aşamasında olan çatıdan uçan taşlar, yan binanın çatısı ve yol üzerindeki bir iş yerinin önüne düştü.O sırada yoldan geçen bir kişi saniyelerle ölümden dönerken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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