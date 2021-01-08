Ölümlü trafik kazaları yüzde 9 azaldı

Medya takip kurumu Ajans Press'in, İçişleri Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 yılı trafik istatistiklerinin birçok kategorisinde azalma görüldü. Böylelikle ölümlü trafik kazalarının 2019 yılına oranla yüzde 9 azalarak bin 903 olduğu kaydedildi. Olay yeri can kaybı ise yüzde 13 azalış ile 2 bin 197'ye düşerken, yaralanan kişi sayısı yüzde 20 azalış ile 228 bin 566 olarak kayıtlara geçti. Yaralanmalı trafik kaza sayılarına bakıldığında ise yüzde 14 azalış ile 148 bin 102 olarak saptandı.

Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2019 yılında trafik kazaları ile alakalı basına 22 bin 89 haber yansıdığı tespit edildi. Bu rakam 2020 yılında 15 bin 363 olarak kaydedildi. Böylelikle trafik kazaları ile alakalı haber sayılarında bile düşüş yaşandığı gözlendi. Kurallar, alınan önlemler ve pandemiyle beraber halkın eve kapanması kazalarda meydana gelen düşüşte birincil etken olarak dikkat çekti.