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Olympiacos'ta Vassilis Spanoulis sezonu kapadı

Yunan basketbol ekibi Olympiacos, yıldız basketbolcu Vassilis Spanoulis’in sezonu kapattığını açıkladı.

Yunan basketbol ekibi Olympiacos, yıldız basketbolcu Vassilis Spanoulis'in sezonu kapattığını açıkladı.


Euroleague'nin güçlü takımlarından Olympiacos'ta Vassilis Spanoulis şoku yaşanıyor. Euroleague'in 26. haftasındaki EA7 Olimpia Milano müsabakasından beri oynamayan Spanoulis'in sezonu kapattığı açıklandı. Yunan ekibinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, ayak bileğinden sakatlığının bulanan 36 yaşındaki oyuncunun ameliyat olacağı belirtildi.


Yunan basketbolcu Euroleague'de 10.2 sayı, 5.1 asist ve 1.8 ribaund ortalamaları ile oynadı. Olympiakos ise Euroleague'de bu sezon ligin bitmesine 1 hafta kala 14 galibiyet, 15 mağlubiyet ve averajla 11. sırada bulunuyor.

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