İhlas Haber Ajansı

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Olympiakos, James Rodriguez'in sözleşmesini feshetti

Olympiakos, Kolombiyalı orta saha oyuncusu James Rodriguez ile yollarını ayırdığını açıkladı.


Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, 31 yaşındaki futbolcusu James Rodriguez'in sözleşmesinin feshettiğini duyurdu. Olympiakos'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kolombiyalı futbolcuya kariyerinin geri kalanında başarılar dilendi. Jamez Rodriguez, Yunan temsilcisinde bu sezon 24 maça çıkarken, 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.


Rodriguez, kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih, Everton gibi kulüplerde de forma giydi.

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