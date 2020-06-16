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Olympiakos, Printezis'in sözleşmesini uzattı

Yunan ekibi Olympiakos, deneyimli basketbolcusu Georgios Printezis’in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Yunan ekibi Olympiakos, deneyimli basketbolcusu Georgios Printezis'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.


THY Euroleague'in güçlü takımlarından Olympiakos, yıldız basketbolcusu Georgios Printezis'in sözleşmesini uzattı. Yunan ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Printezis'in sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı duyuruldu.


35 yaşındaki basketbolcu, bu sezon Euroleague'de 11.9 sayı, 4.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.


Yunan basketbolcu kariyerinde daha önce İspanyol takımı Unicaja Malaga'da forma giymişti.


Printezis, 2012 ve 2013 yıllarında Olympiakos ile Euroleague'de şampiyonluk yaşadı.

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