Omar Colley: "Hedefimiz sezon sonunda ligi Avrupa'ya katılabilecek pozisyonda bitirebilmek"

Beşiktaş'ın Gambiyalı futbolcusu Omar Colley, hedeflerinin sezon sonunda Spor Toto Süper Lig'i Avrupa kupalarına katılabilecek pozisyonda bitirmek olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında evinde Giresunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Gambiyalı futbolcu Omar Colley, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe derbisi galibiyetiyle sözlerine başlayan Colley, "Çok iyi bir his. En iyi hislerden biri olduğunu söyleyebilirim. Maçın önemi çok fazlaydı, taraftar için, yönetimimiz için, Beşiktaş'a ait herkes için. Harika bir sonuç aldık. Bizim için önemli bir maçtı. İlk derbimde ilk galibiyetimizi aldığımız için de kendi adıma mutluyum. Umarım bu şekilde devam eder" diye konuştu.

Transfer sürecini anlatan 30 yaşındaki futbolcu, "Yeni bir takıma geldiğiniz zaman heyecanlı gelirseniz ama kötü bir ana denk geldi. Bu kimsenin suçu değil. Allah'tan gelen bir durum söz konusu olmuştu. Günün sonunda takıma katkı verirsem bu benim için mutluluk kaynağıdır" şeklinde konuştu.

"Hocamızla aramız çok iyi"

Teknik Direktör Şenol Güneş ile aralarının çok iyi olduğunu söyleyen Gambiyalı futbolcu, "İyi çalışıyoruz. İyi bir ilişkimiz var. Her gün gelişmeye devam ediyorum. Takımımın gelişimine yardım etmeye çalışıyorum. Bu bir takım işi ama ben de tecrübemle takıma faydalı olmaya çalışıyorum" dedi.

"Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğimi, gelmeden önce de biliyordum"

Beşiktaş ile ilgili düşüncelerini dile getiren Omar Colley, "Gelmeden öncede bir nebze Beşiktaş taraftarı olduğumu söyleyebilirim. Benim Beşiktaş ile ilişkim hep bir yerde olmuştu. Genk'te ben ayrıldıktan sonra Beşiktaş ile oynadığı maç vardı. O maçta sonra takım arkadaşlarımla konuşmuştum, atmosferin en kadar iyi olduğundan bahsettiler. Daha sonra Beşiktaş'a karşı oynadığım maçlar oldu. Neredeyse takımın taraftarı gibiydim. Bu tarz durumlarda farkı yapar. Gelmemde takımımızın önceliğinin Avrupa ve şampiyonluk olduğunu biliyorum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğimi, gelmeden önce de biliyordum. Zaferler kazanmak ve Avrupa boy göstermek için buraya geldim. Çalışmalarımız bu yönde" değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefimiz sezon sonunda Avrupa'ya katılabilecek pozisyonda ligi bitirebilmek"

Öncelikli görevinin takımın gol yemesini engellemek olduğunu ifade eden Colley, "Ben bir savunmacıyım. Direkt işim gol atmak değil, gelen her topu savunmak. Takımın gol yememesi öncelikli görevim. Hedefimiz sezon sonunda Avrupa'ya katılabilecek pozisyonda ligi bitirebilmek. Ben de bunun için buradayım, Beşiktaş da beni bu yüzden aldı" dedi.

Eski kulübü Belçikalı ekibi Genk ile kıyasladığı zaman Beşiktaş'ın daha büyük bir takım olduğunu söyledi.

"Yanınızda kimin oynadığından ziyade iletişim çok önemli"

Fenerbahçe derbisinde sakatlanan 23 yaşındaki futbolcu Tayyip Talha Sanuç'a geçmiş olsun dileklerini ileten Omar Colley, "Umarım en kısa zamanda aramıza döner. Çok önemli bir oyuncu. Kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Futbolda zaman zaman böyle şeyler oluyor. Oyun içerisinde partner değiştirmek zor bir durum. Bu noktada yanınızda kimin oynadığından ziyade iletişim çok önemli. Hepimizin iletişimi takım içerisinde çok iyi. Ben ilk geldiğim günden takım arkadaşlarım tarafından hep iyi şekilde karşılandım. Bu da benim adapte olmamı kolaylaştırdı. İyi iletişim bu konunun altın kuralı. İyi iletişimden dolayı da işler iyi gitti" açıklamasında bulundu.

"Hocamız, tarih yazdığımızı söyledi"

Fenerbahçe derbisinden sonra Teknik Direktör Şenol Güneş neler konuştuklarını aktaran Colley, "Hocamız çok mutluydu. Maçtan sonra tarih yazdığımızı söyledi. 10 kişi oynadıktan sonra 4 golle maçı kazanmak gerçekten inanılmazdı. Tamamen takım gibi oynadık. Her an fedakarlık verdik. Fedakarlığın sonucunu aldık. Takım olmak da bu şekilde olur. Maçtan sonra hoca mutluydu, ben de mutluydum" diye konuştu.

"Emirhan'ın Serie A'da iyi şeyler yapabilecek potansiyeli var"

Beşiktaş'tan İtalyan temsilcisi Samdoria'ya transfer olan genç futbolcu Emirhan İlkhan'a hep yardım etmeye çalıştığını söyleyen Gambiyalı futbolcu, "Emirhan ile ilk geldiğin günden itibaren hep bir diyaloğumuz oldu. Burada oynadığımız hazırlık maçı hakkında da konuştuk, Beşiktaş'ın atmosferinden konuştuk, çok fazla şey hakkında konuştuk. Beşiktaş'a transfer olma ihtimalimin olduğu her gün bu konu ile ilgili de konuştuk. İyi bir çocuk, iyi bir insan. Ben de o çok fazla yardım ettik. İtalyanca konuşabiliyordu. İdmanlarda gördüğüm kadarıyla çok iyi bir potansiyeli var. Serie A'da iyi şeyler yapabilecek potansiyeli var. Bu yaşlarda birilerinin Serie A'ya gitmesi zordur. İnşallah kalıcı olur. Türk futbolu ile İtalyan futbolu farklı yapılara sahip. Geleceği parlak. Umarım oralarda kalıcı olur" şeklinde konuştu.

"Kartal olmaktan dolayı çok mutluyum"

Son olarak Beşiktaş taraftarına mesaj gönderen Omar Colley, "Hepsine teşekkür ediyorum. İlk geldiğim günden beri sosyal medyada bana gösterilen ilgi ve alakadan dolayı minnettarım. Buraya gelme konusunda beni daha da ikna etmiştir. Bu büyük sevgi ve aşk için teşekkür ediyorum. Stadyumdaki atmosfer de inanılmaz oluyor. Çok fazla sevgi gördüm. Birlikte çok şey başaracağız. Burada olmak dolayı, bir Kartal olmaktan dolayı, bu takımın taraftarı olmaktan dolayı çok mutluyum. Birlikte başaracağımız çok şey var. Siyah-beyaz zaten benim en sevdiğim renk. Siyah-beyaz olmaktan dolayı da gurur duyuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.