İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Omar Elabdellaoui, İstanbul'a geldi

Galatasaray’ın görüşmelere başladığı Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, İstanbul’a geldi.

Galatasaray'ın görüşmelere başladığı Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, İstanbul'a geldi.


Galatasaray, Brezilyalı sağ bek Mariano'nun takımdan ayrılmasının ardından o bölgeyi Omar Elabdellaoui ile dolduracak. Norveçli futbolcu, Yunanistan ekibi Olympiakos ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, başarılı futbolcu ile görüşmelere başladığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. 28 yaşındaki sağ bek bugün İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden giriş yapan Omar Elabdellaoui, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.