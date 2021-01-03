İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Omar Elabdellaoui unutulmadı

Karagümrük-Trabzonspor maçı öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Karagümrüklü futbolcu Jimmy Durmaz, Omar’ı unutmadı.

Karagümrük-Trabzonspor maçı öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Karagümrüklü futbolcu Jimmy Durmaz, Omar'ı unutmadı. Jimmy Durmaz, üzerinde Omar'a geçmiş olsun mesajı veren tişörtle sahaya çıktı.


Karagümrük-Trabzonspor karşılaşması öncesinde kırmızı-siyahlı takımın önemli isimlerinden Jimmy Durmaz, yılbaşı gecesi havai fişek patlaması nedeniyle yüzünden yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui'yi unutmadı. Jimmy Durmaz, üzerinde Omar'a geçmiş olsun mesajı olan tişörtle sahaya çıktı ve bu şekilde ısındı. Karagümrük Kulübü de sosyal medya hesabından Omar Elabdellaoui'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.