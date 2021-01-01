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Omar Elabdellaoui'ye ziyaret sürüyor

Mbaye Diagne, Ryan Donk, Jimmy Durmaz, Hakan Balta ve Selçuk İnan, Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui’yi hastanede ziyaret etti.

Mbaye Diagne, Ryan Donk, Jimmy Durmaz, Hakan Balta ve Selçuk İnan, Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'yi hastanede ziyaret etti.


Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanmıştı. Omar'a destek için hastaneye ziyaretlerini sürdürüyor. Galatasaraylı futbolcular Mbaye Diagne, Ryan Donk, Futbol A Takımı İdari Direktör Yardımcısı Hakan Balta, Yardımcı Antrenör Selçuk İnan ve Fatih Karagümrük'te oynayan Jimmy Durmaz, 29 yaşındaki futbolcuyu ziyaret etmek için hastaneye geldi.


Öte yandan kötü haberi alan Omar Elabdellaoui'nin ailesi de akşam saatlerinde Türkiye'ye gelecek.

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