Ömer Ali Şahiner, Başakşehir'de ilk golünü attı

Medipol Başaşkşehir’in başarılı futbolcusu Ömer Ali Şahiner, turuncu-lacivertli forma altında ilk golünü Yeni Malatyaspor’a attı.
Medipol Başaşkşehir'in başarılı futbolcusu Ömer Ali Şahiner, turuncu-lacivertli forma altında ilk golünü Yeni Malatyaspor'a attı.
Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 26. dakikada Tolga Ciğerci, 87. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 90+1. dakikada Aleksic'ten geldi.
İstanbul ekibine devre arası transfer döneminde transfer olan Ömer Ali, Başakşehir'deki ilk gol sevincini Malatya temsilcisine karşı yaşamış oldu.
Ömer Ali Şahiner, turuncu-lacivertlilerle 8 maçta göre almıştı.