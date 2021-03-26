Ömer Ali Şahiner: "Konyaspor'u özlemedim desem yalan olur"

Medipol Başakşehir'in başarılı oyuncusu Ömer Ali Şahiner, eski takımı Konyaspor'a karşı hala bir özlem duyduğunu belirtti. Ömer Ali, ayrıca Teknik Direktör Aykut Kocaman hakkında da yanlış algı oluşturulduğunu, kendisinin iletişimi kuvvetli, sevecen bir insan olduğunu söyledi.

Medipol Başakşehir'e devre arası transfer döneminde katılan Ömer Ali Şahiner, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Bu sezon en büyük sıkıntıyı Başakşehir'in yaşadığını dile getiren Ömer Ali, "Seneyi kapatmadan bir Avrupa maçıyla devam ettiler, kısa sürede yeni sezona girdi. Dinlenmek ve hazırlanmak için iyi bir zaman yoktu. Şampiyonlar Ligi çok yıpratıcı oldu. Bu sonucun en büyük etkenleri, yoğun fikstür ve onun getirdiği sakatlıklar. Tabii ki daha iyi olabilirdi ama daha kötüsü de olabilirdi. Saydıklarımız gerçekten kenara atılacak unsurlar değil. Takımın dengesini bozan ciddi sorunlardı. Umarım sezonun geri kalanını en sağlıklı ve başarılı şekilde kapatırız ki yeni sezona daha sağlam girelim. En büyük dileğim en başarılı şekilde bu sezonu bitirebilmek" şeklinde konuştu.

"Kısa vadede en önemli hedefim Başakşehir'le lig şampiyonluğu ve milli takıma tekrar seçilmek"

Hedeflerinden de bahseden tecrübeli futbolcu, "Konya'da Türkiye Kupası'nı aldım. UEFA Kupası'nda iki dönem oynadım, Süper Kupa'yı aldık. Kendimle ilgili tek eksik lig şampiyonluğu. Bu kulüp bunu bir kez başardı ama bir kez daha başarabilecek potansiyelde bir kulüp. Bu seneyi en sağlıklı şekilde bitirip yeni sezonda ikinci şampiyonluk için, zirveyi zorlayan Başakşehir için elimden geleni yapacağım. En büyük hayalim bu. Sonrası için tekrar milli takımda olmak istiyorum. Kısa vadede en önemli hedefim Başakşehir'le lig şampiyonluğu ve milli takıma tekrar seçilmek olacak. Genlerimizde olan ay-yıldız ve bayrağın altında mücadele etmek bir futbolcu için en üst noktadır" ifadelerini kullandı.

"Transfer iki günde bitti"

Başakşehir'e transfer oluş sürecini anlatan 29 yaşındaki oyuncu, "Hem benim hem de Konyaspor için çok ani bir gelişme oldu. Transfer iki günde bitti diyebilirim. Okan hocanın beni istemesi ve beklemediğimiz ama güzel bir transfer oldu. Okan hoca ve kulüp başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın beni istemesi çok önemliydi. Hızlı bir uyum süreci oldu. Yoğun fikstür nedeniyle takıma bir an önce katkı vermek zorunda oluyorsunuz. Kulüp içinde harika bir işleyiş olduğu için uyum sürecinde çok zorlanmadım. Sadece İstanbul yoğunluğuna alışmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"Aykut Kocaman iletişimi kuvvetli, sevecen ve babacan bir insan"

Teknik Direktör Aykut Kocaman ile alakalı ilgili yanlış bir algının oluştuğunu vurgulayan Ömer Ali, şu cümlelere yer verdi:

"Dışarıdan yanlış bir algı var. Sosyal medyanın etkisi midir bilmiyorum ama Aykut hocayı görünce şöyle bir duruyorlar, 'Hiç gülmüyor mu, hiç konuşmuyor mu?' diye soruyorlar. Tam tersine son derece iletişimi kuvvetli, sevecen ve babacan bir insan. Futbol anlamında da bana çok fazla katkısı oldu. Dışarıdaki saygınlığı, karakteri, gelişimimize çok katkıda bulundu. Benim ve Türk futbolu için özel bir insan, yaptıkları ve yapacakları, farklı bir sistemi ve düzeni var. Bazen anlaşılmıyor, tartışılıyor ama sonunda mutlaka onun düzeni, sistemi, çalışkanlığı, bulunduğu takımları ve çalıştığı oyuncuları bir noktaya getirmiştir. Şu anda kulübümüzün ve oyuncuların da mutlu ve memnun olduğu bir teknik adam. Geçiş dönemini biraz daha sağlıklı geçirebilirsek, önümüzdeki sezon için kulübümüzün her zaman hedefi şampiyonluğa oynayan bir takım olmak. Bunu da hoca ile birlikte tekrar yakalayacağımıza inanıyorum."

"Başakşehir bir marka olma yolunda ilerliyor"

Başakşehir dendiğinde aklına ilk gelen şeyin vizyon olduğunu belirten turuncu-lacivertli futbolcu, "İlk geldiğim andan itibaren Başakşehir bunu hissettiriyor. Burada işler çok doğru yönetiliyor. Futbolcunun kafasını sadece futbola vermesi adına tüm imkanlar mevcut. İşin bu kısmını yapan kulüpler başarılı oluyor ve büyük kulüp olma yolunda ilerliyor. Görüyoruz ki Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir. Son yıllarda Türk futboluna kattığı da ortada. Başakşehir bir marka olma yolunda ilerliyor" dedi.

"Konyaspor'u özlemedim desem yalan olur"

Eski takımı Konyaspor'a karşı bir özlem duyduğunu da sözlerine ekleyen Ömer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İki ay oldu, ayrıldığım günden bu yana Konyaspor taraftarı her maçtan önce ve sonra başarı dileklerini gönderiyor. Konyaspor'da çok önemli yıllar geçirdim. Transfer çok kolay olmuyormuş bunu anladım, bazen transfer olmak istiyorsun, farklı takım, farklı durumlar ama şu ana kadar Konyaspor'u özlemedim desem yalan olur. Ait olduğunuz, oraya kendinizi yakıştırdığınız bir konumdan bir anda kopup ayrılmak kolay olmuyor. Bunun içinde hafif bir özlem, burukluk var, bu tatlı ve güzel bir şey. Konyaspor taraftarı her maçtan önce bana başarı dileklerini iletiyor, ben de aynı şekilde Konyasporlu futbolcu arkadaşlarımla görüşüyorum, her maçtan önce onlara başarılar diliyorum. Elimden geldiğince bir taraftar gibi maçlarını izliyorum. Onları çok seviyorum, Konya, doğup, büyüdüğüm şehir. İnşallah bir gün tekrar yollarımız kesişir. Doğup büyüdüğüm yerin bana kattığı en büyük değerlerden biri de bulunduğumuz konumun, ailenin, ekmek yediğimiz yerin hakkını vermek. Umarım bundan sonrası için Başakşehir'e uzun yıllar katkı vermeye devam ederim."