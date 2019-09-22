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Ömer Bayram'dan 2 haftada 2 asist

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Ömer Bayram, ligde son oynanan Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor maçlarında 1’er asist yaparak galibiyetlere katkı verdi.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Ömer Bayram, ligde son oynanan Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor maçlarında 1'er asist yaparak galibiyetlere katkı verdi.


Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla takdir toplayan Ömer Bayram, Yeni Malatyaspor maçında da kendini gösterdi. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa maçında Radamel Falcao'nun golünde asist yapan Ömer, Malatya deplasmanını da boş geçmedi. Jean Michael Seri‘nin golünde ortayı açan isim olan 28 yaşındaki futbolcu, ligde bu seneki ikinci asistini gerçekleştirdi.


Milli futbolcu, bu sezon hepsi Süper Lig'de olmak üzere 3 resmi müsabakada forma giydi. Ömer Bayram 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

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