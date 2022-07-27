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Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2'ye kiralandı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’den, Stuttgart’a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2 ekiplerinden 1.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den, Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2 ekiplerinden 1. FC Magdeburg'a kiralandı.


Fenerbahçe altyapısından yetişen ve A takıma kadar yükselen Ömer Faruk Beyaz kariyerine Almanya'da devam ediyor. 2021-2022 sezonu başında Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart'a transfer olan genç oyuncu, yalnızca 4 lig maçında forma giymişti. 18 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde ise Bundesliga 2 ekiplerinden 1. FC Magdeburg takımına kiralandı. Ömer Faruk için kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hoş geldin Ömer” ifadelerine yer verildi.

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