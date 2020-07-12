Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Sivasspor karşısında ilk 11'de yer alarak ilk kez sahaya çıkacak.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanacak olan müsabaka öncesinde sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz ilk kez 11'de sahaya çıkacak. Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de 16 yaş 317 gün ile maça çıkan en genç oyuncu olacak.