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Ömer Faruk Beyaz ilk kez 11'de

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Sivasspor karşısında ilk 11’de yer alarak ilk kez sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Sivasspor karşısında ilk 11'de yer alarak ilk kez sahaya çıkacak.


Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanacak olan müsabaka öncesinde sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz ilk kez 11'de sahaya çıkacak. Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de 16 yaş 317 gün ile maça çıkan en genç oyuncu olacak.

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