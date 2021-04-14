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Ömer Faruk Beyaz, VfB Stuttgart'a transfer oldu

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz’ın Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'ın Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart ile anlaşma sağladığını açıkladı.


Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

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