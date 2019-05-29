Ömer Tuğrul İnançer: “İnsanlık irade ile kazanılan bir mevkidir”

Ömer Tuğrul İnançer, “İnsanlar anne babadan doğmakla insan olmazlar. İnsanlık irade ile doğru fiiller işleyerek kazanılan yüksek bir mevkidir” dedi.

Bağcılar Belediyesinin Nostalji Bahçelerinden Üzüm Bağı, gönül sofralarına mekan oldu. Sancaktepe Mahallesi'nde bulunan Üzüm Bağı'nda gerçekleşen iftara Bağcılarlılar yoğun ilgi gösterdi. Yeşillikler üzerine kurulan masalar ve yere serilen hasırlar iftara saatler kala doldu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da hemşehrilerini ziyaret edip Ramazan'ın manevi atmosferini birlikte yaşadı. Vatandaşlarla selamlaşıp sohbet eden Çağırıcı, çocuklarla da bol bol fotoğraf çekildi. Ezanın okunmasıyla birlikte binlerce ilçe sakini orucunu aynı sofrada birlikte açtı.

İftardan sonra ise Bağcılarlılar, Ramazan etkinliklerinin düzenlendiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'na gitti. Her akşam alanında uzman bir ismin ağırlandığı kültür programına dün akşam mutasavvıf yazar Ömer Tuğrul İnançer misafir edildi. İnançer, “Yolumuzu aydınlatanlar ve örnek şahsiyetler” konulu bir konferans verip kendisini dinleyenleri bilgilendirdi.

İnsan olmanın ve kul olmanın tanımını yaparak konuşmasına başlayan İnançer, “İnsanlar anne babadan doğmakla insan olmazlar. İnsanlık irade ile doğru fiiller işleyerek kazanılan yüksek bir mevkidir. Eğer doğmakla olsaydı o zaman Ebu Cehil de günümüzün misaliyle FETÖ de insan olurdu. Bizim değerlerimiz irademizle seçtiğimiz doğru yol ve doğru fiillerle oluşur. Elbette nefis sahibiyiz ve nefsimize kul olursak Allah'ın kulu olmaktan düşmüş oluruz. Her insan Allah'ın kulu değildir. Nefsinin kulu olanlara Allah'ın kulu denmez. Çünkü kul olmak iradi bir fiildir, iradeyle olunur. Biyolojik hadisenin vesilesiyle doğmak, insan olmak için yeterli olamaz. İnsandan kasıt bir tane, o da Peygamber Efendimizdir. Diğer insanlar ona ahlaken ve davranış biçimi olarak yaklaştıkları kadar insan haysiyeti kazanırlar” dedi.

Hz. Muhammed (S.A.V)'in insanlığın yolunu aydınlattığına dikkat çeken İnançer, “Bizim dünyamızı da ahiretimizi de ebedi hayatımızı da aydınlatacak olan yalnız Muhammed Mustafa Efendimiz'dir".