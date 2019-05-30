Ömerli Barajı'nda feci ölüm

Şahıs boğularak hayatını kaybederken, Er'in cesedini itfaiye ekipleri çıkardı. Öte yandan, daha önce Barış Er'in traktör üzerinde ayakta odun toplarken görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Ömerli Barajı'nda bu sabah saatlerinde meydana geldi. Barış Er isimli şahıs orman kenarında iddiaya göre traktörle odun topluyordu. Odun toplama esnasında traktör baraj gölüne devrildi. Traktörde bulunan Barış Er, göl düştü. Bir süre sonra Barış Er gözden kayboldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi çağrıldı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonrası şahsın cesedini çıkardı. Şahsın cesedi ardından ceset torbasıyla güçlükle yukarı çıkarılarak Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Öte yandan, Barış Er'in daha önce traktör üzerinde odun toplarken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Er, traktörün önünde ayakta durarak odunları götürüyor.