Ömerli Barajı'nda oltaya takılan dev sazan balığı görenleri şaşırttı

Çekmeköy Ömerli Barajı'nda balıkçıların oltasına 22 kilo 500 gram ağırlığındaki sazan balığı takıldı. Dev balığı gören balıkçılar gözlerine inanamadı. ‘Balıklar bitmesin' diyen balıkçılar sürdürülebilir balıkçılık için sazanı yeniden denize bıraktı.

Çekmeköy Ömerli Barajı'nda balık tutan balıkçıların oltasına dev sazan balığı takıldı. 22 kilo 500 gram ağırlığındaki sazan balığını gören balıkçılar gözlerine inanamadı.

“En büyük balığı yakaladık”

Ömerli Barajı Sevdalıları Olta Balıkçıları(ÖBSADER) üyelerinden Ekrem Güngörmez, “Ömerli Barajı'nda ilk defa ‘Uluslararası sportif olta balıkçılığı' adı altında bir yarışma düzenledik. Bu yarışma öncesinde oltalarımızı Ömerli Barajı'na attık. Bu zamana kadar yakalanabilecek en büyük balığı yakaladık. 22 buçuk kilo ağırlığında sazan balığı yakaladık. Biz sürdürülebilir balıkçılık adına bu balığı tekrardan suya iade edeceğiz” dedi.

Balıkçılar, sürdürülebilir balıkçılık için oltalarına takılan 22 kilo 500 gram ağırlığındaki sazan balığını yeniden denize bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.