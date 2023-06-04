Ömerli Barajı'nda yarım saatte 30 torba çöp toplandı

Pendik'te Ömerli Barajı kıyısında bir araya gelen genci yaşlısı her yaştan vatandaş, piknikçilerin baraj kıyısı ve çevresine attıkları çöpleri hep birlikte topladı. Pendik Belediyesi tarafından geniş katılım ile gerçekleşen etkinlikte yaklaşık yarım saatte 30 torba çöp toplandı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Pendik Belediyesi tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Pendik Belediyesi personeli, Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (PEAK), çeşitli STK'lar, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin katılımları ile Ömerli Barajı'nın kıyısı ve çevresinde temizlik yapıldı. Minik çocuklardan yetişkinlere her yaştan vatandaş, piknikçiler tarafından çevreye atılmış çöpleri toplayarak çöp torbalarına doldurdu. Geniş katılımın olduğu temizlik etkinliğinde yaklaşık yarım saatte 30 çöp torbası çöplerle doldurulmuş oldu. Dünya Çevre Gününe dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte çöp toplayan küçük çocuklar çevre temizliği konusunda bilgi ve tecrübe edindi. Çöp toplama aktivitesinin ardından çocuklar baraj kıyısında uçurtma uçurarak eğlenceli vakit de geçirdi.

Üniversite öğrencisi Feray Yıldırım, “Bugün Çevre Haftası etkinliğinde doğa için çöp toplamaya geldik arkadaşlarımızla beraber. Hem projeye katkımız oldu hem de güzel zaman geçiriyoruz. Bizim de katkımız olsun istedik” dedi.

Etkinliğe katılan Mehtap Kılıçoğlu, “3 ve 6 yaş grubumuzla çöp topluyoruz, çevremizi koruyoruz. Aslında bireysel olarak sosyal sorumluluğumuzu bu etkinlik ile yerine getirmiş oluyoruz. Günün sonunda onlar ‘ağaç bizim, deniz bizim, mavi bizim, yeşil bizim' bunu öğrenecekler. O yüzden elimizden geldiğince çevremizi temiz tutmalıyız” diye konuştu.

Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ersin Er, “Bugün Dünya Çevre Günü dolayısıyla Pendik Belediyesi olarak STK'ların katılımları üniversiteler ve okulların katılımları ile ilk önce sabah Aydos Ormanında başlayan etkinlikle, daha sonrasında baraj çevresindeki kirlilikleri ortadan kaldırmak noktasında, çevre etkinliği oluşturduk” dedi.