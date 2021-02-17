Ömerli'de çatısı çöken ahır havadan görüntülendi

Çekmeköy Ömerli'de içerisinde 20 büyükbaş hayvan bulunan bir ahırın çatısı biriken kara dayanamayarak çöktü. Çöken çatının altında kalan hayvanlar kurtarılırken bir hayvanın yaralandığı öğrenildi. Çatısı çöken ahır havadan görüntülendi.

Çekmeköy Ömerli'de bir çiftlik içerisindeki ahırın çatısı, saat 09.35 sıralarında biriken kara dayanamayarak çöktü. 20 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın çatısı hayvanların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Demir ve brandadan oluşan çatının altında kalan hayvanlar, itfaiye ekiplerinin ve iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı. Hayvanlardan birinin ise yaralı halde kurtarıldığı öğrenildi.

Çatısı, biriken kara dayanamayarak çöken ahır drone ile havadan görüntülendi.