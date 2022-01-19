Omicron varyantına iki yeni belirti daha eklendi

Londra'daki Imperial College'da yapılan analizlere göre, omicron varyantına mide bulantısı ve kusma gibi iki yeni belirti eklendi. Fakat bu belirtilerin bazıları farklı hastalıklara da işaret edebileceği için ayırıcı tanının olması gerektiğinin altını çizen Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, ‘'Omicron varyantında da izolasyon ve temaslı takibi sıkı bir şekilde kontrol edilmeli” dedi.

Toplu ulaşım araçları, eğitim kurumları, bakım kurumları, kışlalar veya cezaevleri gibi vakaların hızla artabileceği ortamlarda, hastalığın zamanında tanımlanmasının ve gerekli izolasyon önlemlerinin alınmasının bulaş riskini azaltabileceğine değinen Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, bu hastalıkların tanı ve tedavisinin belirlenmesinin, Covid-19 ve varyantlarındaki tanılarıyla ayrıştırıcılıkta önemli olduğunu da vurguladı. Özellikle aşı tereddüdü yaşayan kişileri hedefleyen bilgilendirmelerin yapılması gerektiğini ifade eden Elkin, “Aşılanmamış kişilerin hızla aşılanmaları, birincil aşılanma takvimini tamamlamış kişilerin de hatırlatma dozlarını hızla olmaları sağlanmalı'' dedi.

Kış mevsimiyle birlikte hastalıklar artacak

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte Türkiye'de ve diğer dünya ülkelerinde artış gösteren nezle, grip ve çeşitli üst solunum yolu enfeksiyonlarının artacağını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, ‘'Tüm sağlık konularında olduğu gibi bu salgın sürecinde de toplumun sağlık okuryazarlığı önemli olup; bireylerin hem kendi sağlıklarını korumaları hem de toplum sağlığını korumaya olumlu katkı sağlayabilmeleri için sosyal medya ortamlarında olabilecek yanlış ve eksik bilgi edinimlerinden kaçınmaları; doğru ve bilimsel bilgilere resmi sitelerinden ulaşmaları oldukça önemli. Covid-19 aşılamaları konusunda son bir yılda elde edilen bilimsel verilerine ek olarak maske kullanımı, sosyal mesafe kurallarına uyulması, kalabalık ortamlarda kişi sayısının azaltılması, düzenli ortam havalandırılmasının sağlanması ve genel hijyen kurallarına uyulması Covid-19'a karşı koruyuculuk içermektedir. Bu durum, önceki varyantlardan çok daha bulaşıcı olan omicron için de geçerlidir'' diye konuştu.