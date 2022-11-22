Omsan Logistics'e iki ödül birden

Omsan Logistics, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ve lojistik sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alan Atlas Lojistik Ödülleri'nde intermodal hizmetleri ve kurduğu yeşil lojistik hatları ile etkinliğin en önemli ödülü olan Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye'de lojistik sektörü medyası ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 13 yıldır verilen Atlas Lojistik Ödülleri bu yılki sahiplerini buldu. OYAK Grubu Şirketlerinden Omsan Logistics, geçtiğimiz eylül ayında, Avrupa'nın güçlü taşımacılık firmalarından Metrans ile Türkiye ve Slovakya arasında kurduğu ortak ithalat - ihracat hattı projesiyle etkinliğin en önemli ödülü olan Jüri Özel Ödülü'ne layık görülürken, Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları Ödülü'nün de sahibi oldu.

Şirket entegre, çevreci ve müşteri odaklı lojistik hizmetler sunmayı sürdürürken, yurt içi ve yurt dışında karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu taşımacılığı, serbest ve gümrüklü depo yönetimi, mikro dağıtım, proje taşımacılığı, ev ve ofis lojistiği, gümrükleme ve sigorta hizmetleri gibi birçok hizmeti müşterileriyle buluşturuyor.