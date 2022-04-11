Ömür Akkor yeni kitabıyla okuyucu karşısında

Şef, seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor'un yıllar süren araştırmalar sonucu ortaya çıkardığı ‘Erken Dönem İslam Mutfak Sanatı ve Kültürü' kitabı raflardaki yerini aldı.

On yıldır Türkiye'nin birçok kazı alanında mutfak tarihi ve kültürüyle ilgili çalışmalar yapan Ömür Akkor'un, derin bir araştırmanın ardından kaleme aldığı ‘Erken Dönem İslam Mutfak Sanatı ve Kültürü' kitabı yayınlandı.

Eserde coğrafyanın koşulları, yetiştirilen ürünler, hayvancılık, kullanılan kap kaçak, pişirme yöntemleri, yeme adabı gibi dönemin yemek ve yeme kültürünü oluşturan her unsur bir bütün olarak değerlendiriliyor. Birbirinden ilginç tariflerin yer aldığı eser, bir yemek kitabı olmanın ötesinde dönemin yemek kültürü ve hafızasını oluşturan bir mirasın da özeti olma özelliği taşıyor.

26 yıldır Türkiye'yi gezen ve bu seyahatlerden edindiği izlenimleri kitaplaştıran Akkor, il il Türkiye'yi gezdikten sonra şimdi de ilçe ilçe gezmeye devam ediyor. Yemek kültürüyle ilgili çalışan Ömür Akkor'un kitapları Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve Rusya'da da yayınlandı.

İslam mutfak kültürüne katkı sağlamak için oluşturulan kitap, bir yemek kitabının ötesine geçerek dönemin yemek kültürü ve hafızasını oluşturan tüm mirasın da bir özetini sunuyor.

Kitaba görsel olarak zenginlik katan tabak görselleri ise İslam coğrafyasında 6 ve 12. yüzyıllar arasında kullanılan ve müze koleksiyonlarından seçilen asılları baz alınarak bu kitap için tekrar üretilip fotoğraflandı.