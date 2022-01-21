İhlas Haber Ajansı

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Ömür hemşirenin katil zanlısı adliyeye getirildi

Kartal’da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez’i silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun ile beraberindeki Musa T.

Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez'i silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun ile beraberindeki Musa T. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına getirildi.


Kartal'da Yunus Mahallesi Topselvi 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde dün saat 13.45 sıralarında yaşanan olayda, aile sağlık merkezine elinde silahla gelen Rahmi Uygun, burada çalışan Ömür Erez isimli hemşireyi silahla başından vurdu. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ömür Erez hastanede hayatını kaybetti.


Katil zanlısı Rahmi Uygun ve kiralık otomobille olay yerine beraber geldiği Musa T. polisin çalışması ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayına getirildi.

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