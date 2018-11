Omurilik felçliler ilk adımını attı

Vakfın desteklediği araştırmacılar Profesör Gregoire Courtine ve Jocelyne Bloch, omurilik içerisinde hasarlı bölgeyi elektrik sinyalleri kullanarak yeniden işlev kazandıran bir tedavi geliştirdi. Tedavi sayesinde omurilik felçli üç hasta ilk adımları atmaya başladı.

Omurilik felçlilere umut olmak için kurulan Wings for Life Vakfı, hastalığın tedavisinde çığır açacak bir araştırmaya destek oldu. Profesör Gregoire Courtine ve Jocelyne Bloch tarafından sürdürülen tedavi çalışmaları sayesinde üç omurilik felçli hasta adım atmaya başladı. Tedavi, omurilik içerisindeki hasarlı bölgeye elektrik sinyalleri göndererek sinir hücrelerinin yeniden işlev kazanmasını sağlıyor. Hareket ederken bir robottan destek alan hasta, beyin sinyalleriyle robotu ve kendi kaslarını yönlendirebiliyor.

Araştırmacı Jocelyne Bloch geliştirdikleri tedaviyi, "Sinir hücrelerinden gelen mesajları toplayabilecek bir grup elektrotu omurilik içerisine yerleştirdik. Beyinden gelen sinyalleri kas grubuna ileten elektrotlar, paralize hastaların ayağa kalkmasını sağlıyor" cümleleriyle açıkladı.

Elektrot yerleştirilen hastalardan üçü sadece beş ay sonra ilk adımlarını atmaya başladı. Tedavisi devam eden David Mzee, "İlk adımı atmak harika bir histi. Teknolojinin ne kadar ileriye gittiğini hep birlikte deneyimliyoruz" diye konuştu.

2011 yılında geçirdiği araba kazası nedeniyle belden aşağısı felç olan Gert-Jan Oskam ise "Bana bir daha hiç yürüyemeyeceğimi söylediler ancak şimdi elektrotlar sayesinde kısa adımlar atabiliyorum. Yakında barbekü yaparken ayakta durabilmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye de destek veriyor

Araştırmalarına fon sağlamak ve çalışmalara dikkat çekmek amacıyla kurulan Wings for Life Vakfı, gelirinin büyük bir bölümünü dünyanın dört bir yanında aynı anda gerçekleştirilen yardım koşularından elde ediyor. Geçtiğimiz yıl 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilen koşulardan yaklaşık 3 milyon euro toplandı. Wings For Life World Run'a 5 yıldır ev sahipliği yapan Türkiye'de geçtiğimiz yıl İzmir'de yaklaşık 8 bin kişi ‘Koşamayanlar için Koştu' Wings for Life World Run bu yıl yine İzmir'de 5 Mayıs 2019'da koşulacak.