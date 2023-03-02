'Omuz Omuza' kampanyasında 845.7 milyon lira yardım toplandı

Futbol camiası tarafından Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşlar için ortak yayınla düzenlenen "Omuz Omuza" destek kampanyasında ilk gün 845,7 milyon lira yardım toplandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için organize edilen "Omuz Omuza" isimli yardım ve dayanışma kampanyası başladı. Birçok spor kanalından canlı yayınlanan kampanyaya, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu başta olmak üzere tüm Süper Lig kulüp başkanları katıldı. Türk futbolunun önde gelen isimlerinin yanı sıra dünyaca ünlü futbol adamları ve oyuncular da kampanyaya destek verdi.

Kampanyanın ilk gününde toplam 845.7 milyon liralık nakdi yardım toplandı. İlk etapta 15 Haziran tarihine kadar devam edecek organizasyonun sonrasının da planlandığı aktarıldı.