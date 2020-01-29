Önce bariyerlere çarptı, ardından takla attı: 2 yaralı

Ümraniye'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç önce bariyerlere çarptı, daha sonra takla atarak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şile yolu Üsküdar istikameti Ümraniye Belediyesi karşısında saat 07.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah işe gitmek için yola çıkan Salih D. idaresindeki 34 GE 8852 plakalı otomobil, trafikte seyir halinde olan bir minibüsün sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı daha sonra takla atarak durabildi. Araç içeresinde bulunan Salih D. ile Hakan K. yaralandı. Yaralananlara ilk müdahaleyi olay yerinde polis ekipleri yaptı. Acil servis ekipleri yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri trafiği durdurarak güvenlik önlemleri aldı.

Şile yolu Üsküdar istikametinde kısa süreli trafik kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.