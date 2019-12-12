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Önce eğitim sonra tatbikat

Eyüpsultan Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, personeline yönelik eğitimlerini sürdürüyor.


Alibeyköy Fen İşleri Şantiyesinde acil durum ekibi ve personele Temel Yangın ve Acil Durum Eğitimi verildi. İş Güvenliği Uzmanı Esra Aktaş tarafından verilen eğitim kapsamında acil durumlarda personelin görevlendirilmesi (Acil durum ekipleri) ve görevlerine göre neler yapılması gerektiği anlatıldı. Eğitimin İlk adımında acil durumlarda deprem/sarsıntı sonucu olacağı düşünülen tehlikeler ve bu tehlikeler karşısında alınacak tedbirler anlatılarak personel bilinçlendirildi, ardından da tatbikat gerçekleştirildi.

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