İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Önce eşiyle kavga etti, sonra fabrika işçilerine saldırdı

Arnavutköy’de sokak ortasında eşine saldıran adam, daha sonra akrabalarını toplayarak onları ayırmaya gelen işçilere saldırdı.

Arnavutköy'de sokak ortasında eşine saldıran adam, daha sonra akrabalarını toplayarak onları ayırmaya gelen işçilere saldırdı.


Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde sokak ortasında kavga eden karı kocayı, bir halı fabrikasındaki işçiler ayırdı. Sokak ortasında kavga eden çifti ayıran fabrika işçileri daha sonrasında işlerine devam etmek için fabrikaya döndü. İddiaya göre 15 dakika sonra akrabalarını toplayarak fabrikaya gelen saldırgan fabrikanın içine girerek işçilere saldırmak istedi.


Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından, fabrikanın etrafını saran saldırganlar uzaklaştırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.