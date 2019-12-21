?nce haftalard?r hasret kald??? evlad?na kavu?turdu, sonra evini kurdu

Esra Erol’da program?na ge?ti?imiz g?nlerde kat?lan Burcu ?ahin, bebe?ine kavu?tu.
Esra Erol'da program?na ge?ti?imiz g?nlerde kat?lan Burcu ?ahin, bebe?ine kavu?tu.
Burcu ?ahin, e?i ve e?inin ailesi taraf?ndan evden at?ld??? ve 11 ayl?k bebe?inin zorla elinden al?nd??? iddias?yla ge?ti?imiz g?nlerde Esra Erol'da program?na kat?lm??t?. Program?n avukatlar?, bebe?in velayetinin anneye verilmesi i?in harekete ge?erken K???k?ekmece 3. Aile Mahkemesi'nin karar? sonras? velayet anne Burcu ?ahin'e verildi.
Burcu ?ahin programda; ''Memleketim Samsun'a gidip orada yeni bir hayata ba?lamak istiyorum. ?al???p ?ocu?uma bakmak istiyorum. Kendi ayaklar?m?n ?zerinde duraca??m" a??klamas?nda bulunmu?tu.
Esra Erol Burcu'nun elinden tuttu
?ocu?uyla birlikte ortada kalan Burcu'ya Esra Erol seyircisinden de destek geldi. Esra Erol ekibi, Samsun Dernekler Federasyonu Y?ld?ray Ba?'?n tahsis etti?i eve g?nler ?ncesinden giderek yeni yuvas?na kavu?tu?unu bildirdi.
Burcu hayalini kurdu?u eve kavu?tu
19 ya??ndaki Burcu'nun Samsun'da kurulan yeni yuvas?ndan canl? yay?nda programa ba?land?. Yeni hayat?na bug?n ad?m atan Burcu, ba?ta Esra Erol'a ve yard?mseverlere te?ekk?rlerini iletti.