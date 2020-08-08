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Önce mesaj attı sonra denize atlayarak intihar etti

Arnavutköy Karaburun sahiline gelen 23 yaşındaki bir genç arkadaşlarına mesaj attıktan sonra denize atlayarak intihar etti.


Olay, dün gece saat 23.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaburun sahiline giden 23 yaşındaki S.D arkadaşlarına intihar edeceğine ilişkin mesaj attı. Arkadaşlarına mesaj atan genç, bir süre sonra denize atlayarak intihar etti. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonrasında cansız bedenine ulaşılan S.D'nin intiharı ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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