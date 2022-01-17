Önce tartıştı sonra motosiklete çarpıp böyle kaçtı

Başakşehir'de trafikte kavga ettiği motosikletinin, aracına çarparak düşüren otomobil sürücüsü daha sonra gaza basarak hızla kaçtı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte tartıştı. Tartışan sürücüler yol kenarında konuşmak için durduğu esnada, otomobil sürücüsü motosiklete çarparak devirdi. Ardından gaza basarak hızla uzaklaşan sürücünün o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.