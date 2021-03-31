Onkologlardan kanser hastalarına özel “Başucu şarkısı”

Yıllarını hastalarının tedavisine adamış 8 onkolog ve ünlü oyuncu Salih Bademci, kanser hastaları için bestelenen ‘Yalnız Değilsin!' şarkısını seslendirdiler ve şarkının klibinde rol aldılar.

1-7 Nisan Kanser Haftasında tüm partnerlerin sosyal sorumluluk kapsamında bir araya geldiği projede; onkologlar, ünlü oyuncu Salih Bademci, müzisyenler ele ele verdi. Onkoloji uzmanları, hastalar için bestelenen ‘Yalnız Değilsin' şarkısıyla kanser hastalarına seslendiler. Tıbbi bilgileriyle hastaların hayata tutunmasını sağlayan onkologlar, zorlu yolculuklarından ilham aldıkları ve tedavi sırasında yanında oldukları hastalarına bu şarkı ile umut vermeye devam ediyorlar. Söz ve bestesini Onkolog Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar'ın yaptığı “Yalnız Değilsin” isimli şarkının düzenlemesi Çağrı Kodamanoğlu'na ait. Şarkının vokallerinde ise Tıbbi ve Radyasyon Onkolojisi alanında çalışan Prof. Dr. Banu Atalar, Prof. Dr. Berrin Pehlivan, Uzm. Dr. Burçak Erkol, Prof. Dr. Hale Başak Çağlar, Prof. Dr. Sevil Bavbek, Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar, Prof. Dr. Yeşim Eralp vardı. Prof. Dr. Gökhan Demir ise gitarıyla eşlik etti. Orkestrada ise Türkiye'nin önde gelen müzisyenleri gönüllü çaldılar. Mert Türkmen davul, Eylem Pelit basgitar, Emir Ersoy piyano, Yemen Dursun çello çalarak uzmanlara eşlik ettiler. Elde edilen gelir ise kanser hastası kadınların tedavisi için kullanılacak.

Söz ve beste tıbbı onkoloji uzmanından

32 yıldır tıbbi onkoloji alanında çalışan Dr. Ögr. Üyesi Tayfun Hancılar aynı zamanda bir müzisyen. Meslek hayatında binlerce kanser hastasının hikayesine tanık olmuş bir hekim olan Hancılar'ın annesi de 14 yıl önce meme kanseri tanısıyla kendini oğluna emanet etmişti.

Hancılar, bu hastalıkla mücadele eden hastalarının yaşadıklarından etkilenerek, müziğin iyileştirici ve motive edici gücünden yararlanmak üzere sözlerini yazdığı şarkıyı bestelerken, ilk kez şarkıyı 2 kanser hastasına dinletti. Dr. Hancılar bu süreci şöyle anlatıyor; “Arkadaşlarım bu fikri öyle sahiplendiler ki anlatamam. Çünkü hepimiz aslında her gün hastalarımızla, şarkıda ifade ettiğimiz duyguları yaşıyoruz. Bu kez onlara özel beslenmiş bir şarkıyla sesleneceğiz. Hepimizin işleri çok yoğun, pandemi şartlarında yüz yüze buluşma şansımız olmadı. Ama bunlara rağmen, evde büyük bir disiplinle şarkılarını çalıştılar. Öyle ki, ilk kez stüdyoya girmelerine rağmen bir profesyonel gibi 2 saat gibi kısa bir sürede şarkının okumasını tamamladık” dedi.

Salih Bademci hastalar için söyledi

Hastalara müzik yoluyla umut olmayı isteyen Salih Bademci proje hakkında şunları söyledi; “Bu projeyi düşündüğümde gözümün önüne doktorlar ve hastaları arasındaki bağ geldi. Ne kadar güzel duygularla yapılan bir proje olduğunu düşündüm. Şarkıyı söylerken ben de bu bağın bir parçası olmanın, onlara bir nebze umut olabilmenin huzurunu ve hazzını hissettim. Bu kadar güzel düşünülmüş ve hayata geçirilmiş bir projenin içinde yer almak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Aynı zamanda benim için bir ilkti şarkı vesilesiyle bir projenin içinde yer almak. O yüzden çok heyecanlıydı da. Dilerim çok ses getirir ve umut ışığı olur. Bunun içinde olmamı sağlayan herkese şükran ve minnetlerimi sunarım” dedi.

"Gelir, kanser hastaları için kullanılacak"

Kanser hastalarının zorlu mücadelesinden ilham alınan, onkologlar tarafından seslendirilen şarkıdan elde edilen gelir, hastaların tedavisi için umut olmaya devam edecek. Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği tarafından pandemi koşullarında hastanelere gidemeyen kanser hastalarına online psikiyatri ve psikoterapi desteği sağlamak için başlatılan PinkLine projesine aktarılacak. Pandemi sürecinde tedavileri devam eden kanser hastalarının Covid-19 bulaşma riskiyle evlerinde kalmalarından dolayı büyük bir yalnızlık hissettiklerini belirten Pi Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş, “Bu hastalarımız hem kanserle mücadele ederken psikolojik olarak zorlu süreçler yaşıyorlar, hem virüs bulaşma riskiyle hayatlarının büyük bir kısmını evlerinde yalnız kalarak geçiriyorlar. Dernek olarak geçen yıl Mayıs ayından bu yana, onları psikolojik olarak da güçlendirecek online psikiyatri ve psikoterapi desteği veriyoruz. Bu şarkıdan elde ettiğimiz gelirle daha çok kadın hastamıza bu desteği sunma şansı yakalayacağız” dedi.