Online alışverişte Kasım indirimleri geliyor

Kasım ayında birçok online alışveriş platformu indirim duyuruları yapmaya başladı.

Online alışveriş platformu Hepsiburada, 7 yıl önce başlattığı ve artık gelenekselleşen 'Efsane Kasım' indirimlerini hazırlandı. Platformdan yapılan açıklamaya göre ‘Efsane Kasım'da milyonlarca çeşit üründe büyük indirimlerin yanı sıra, akıllı alışveriş yapmayı sağlayacak çözümler sunuluyor.Bu indirim günlerinde Hepsiburada kullanıcılarını ‘şimdi al Şubat'ta öde', ‘sana özel kuponlar', ‘premium'da kargo bedava', ‘listeni hazırla 20 bin TL'ye kadar kazan', oyunları oynadıkça kazanma fırsatları bekliyor.

İndirim günlerinde Hepsiburada'da elektronikten ev yaşam ürünlerine, supermarket ürünlerinden bahçe malzemelerine, giyimden mobilyaya, petshoptan anne-bebek ihtiyaçlarına kadar pek çok ürün kaçırılmayacak fiyatlarla sunulacak. Hepsiburada kullanıcıları cep telefonları, robot süpürgeler ve bu yılın favorisi airfryer'lara kadar çok özel fiyatlarla sahip olarak akıllı alışveriş yapacaklar.

Platform, söz konusu ürünlere hepsiburada.com/efsane-kasim adresinden ulaşılabiliyor.